У ЗСУ розповіли, де зараз у Кураховому йдуть бої з російськими військами

Ситуація у Кураховому. Фото: карта DeepState

Місто Курахове Донецької області знаходиться під контролем Сил оборони України. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



Однак, за його словами, армія РФ не полишає спроб захопити місто.



«Наші військові ведуть активні бойові дії за утримання позицій. Ситуація ускладнена через значну перевагу ворога в живій силі. Ворог проводив активні штурмові дії на південно-східній околиці та у міській забудові південної частини Курахового. Проти нас там діють чималі підрозділи ворога – 90-та танкова дивізія, 20-та мотострілецька дивізія, 5-та та 110-та мотострілецькі бригади», – розповів спікер ОСУВ «Хортиця».

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