Ситуація з водою на півночі Донеччини: в ОВА розповіли нові подробиці про пошкодження водогону

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: ДОВА

Наразі через значні пошкодження Другого Донецького водогону частково відсутнє водопостачання у населених пунктах Слов'янської, Краматорської, Дружківської та Костянтинівської громад. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, попередньо встановлено, що місце пориву магістрального водогону знаходиться на глибині два метри під річкою Казенний Торець.



«Для пошуку місця пориву залучено водолазів ДСНС у Донецькій області. Проводяться роботи з пошуку спеціалістів для виконання таких складних робіт. Виконання аварійно-ремонтних робіт уповільнено погодними умовами та станом ґрунтів. Щоб не допустити зупинки котелень, робимо підвіз води для наповнення систем теплопостачання», – розповів начальник ДОВА.

Нагадаємо, що 12 грудня через ремонт Другого Донецького водогону зупинили подачу води на півночі Донеччини.



«Новинам Донбасу» від джерел у місцевих міськводоканалах стало відомо, що відновити водопостачання зможуть не раніше четверга.