«Азов» відбив штурм ЗС РФ на Торецькому напрямку: знищені техніка та десант росіян

Російський штурм на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео

Багі та броньовик із російською піхотою висунулися на штурм позицій Сил оборони України на Торецькому напрямку. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.



За його словами, штурм відбили бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.



«Машини підривалися на мінах, отримували удари FPV-дронами «в лоб» та втрачали по дорозі десант. Окупанти зазнали важких втрат. Залишки ворожої піхоти розосередилися по руїнах, де на них почали полювати ударні БПЛА», – розповів Півненко.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили нічний штурм та знищили піхоту військ РФ на Покровському напрямку.