РФ атакувала дронами ферму в Чернігівській області, загинули корови. Фото: ДСНС Чернігівщини

Російська окупаційна армія атакувала дронами Чернігівську область, ударів зазнала одна з ферм у Ніжинському районі, інформує пресслужба ДСНС України.

РФ атакувала дронами ферму на Чернігівщині, загинули корови.

У Ніжинському районі пошкоджене приміщення ферми. Як наслідок — загинули 11 корів.



Також в результаті атаки російських БПЛА, у Прилуцькому районі виникла пожежа у нежитловій будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, проте вогнем знищено 4 тонни грубих кормів й пошкоджено стіни будівлі.

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала ракетного удару по території України, ППО збила 81 з 93 ракет, включаючи балістичні.