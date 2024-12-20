Україна повернула тіла понад 500 полеглих захисників

На територію України повернуто тіла 503 полеглих українських військовослужбовців. Найбільше — з Донецького напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу.
З числа повернутих полеглих військових:
- 403 з Донецького напрямку;
- 12 з Луганського напрямку;
- 57 із Запорізького напрямку;
- з моргів біля РФ повернуто 31 загиблого.
Загиблих військових вдалося повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
У Координаційному штабі висловили подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста та особовому складу Збройних сил України.
Спільно з експертними установами МВС у найкоротший термін будуть встановлені особи загиблих.
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