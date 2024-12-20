Україна повернула тіла понад 500 полеглих захисників

В Україну повернули тіла 503 полеглих захисників. Фото: Координаційний штаб

На територію України повернуто тіла 503 полеглих українських військовослужбовців. Найбільше — з Донецького напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу.



З числа повернутих полеглих військових:



- 403 з Донецького напрямку;



- 12 з Луганського напрямку;



- 57 із Запорізького напрямку;



- з моргів біля РФ повернуто 31 загиблого.



Загиблих військових вдалося повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.



У Координаційному штабі висловили подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста та особовому складу Збройних сил України.



Спільно з експертними установами МВС у найкоротший термін будуть встановлені особи загиблих.



Раніше ми писали, що з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року російська армія втратила 98 641 мобілізованого солдата у війні проти України.