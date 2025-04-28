На Куп'янському напрямку фронт завмер, атаки загарбників відбито

На Куп'янському напрямку спостерігається затишшя — лінія фронту практично не змінюється вже місяць. Про це повідомив автор телеграм-каналу «Офіцер+».
Якщо наприкінці березня російські війська активно штурмували позиції ЗСУ на північ від Куп'янська, в районі Кіндрашівки, то зараз противник обмежується поодинокими спробами прориву малими групами по 1-3 людини.
Просування ЗС РФ на Куп'янському напрямку завмерло. Фото: скрін DeepState
Однак українські дрони оперативно ліквідовують диверсійні групи. За минулу добу окупанти здійснили три атаки на Куп'янському напрямку.
ЗСУ успішно зупинили штурмові дії у районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.
Раніше 27 квітня російські війська вбили п'ятьох мирних жителів Донецької області: трьох у Костянтинівці та двох у Новоекономічному.
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