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На Куп'янському напрямку фронт завмер, атаки загарбників відбито

28 квітня 2025, 09:19

На Куп'янському напрямку фронт завмер, атаки загарбників відбито

Рятувальники розбирають завали на місці обстрілу у Куп'янську. Фото: Харківська прокуратура Рятувальники розбирають завали на місці обстрілу у Куп'янську. Фото: Харківська прокуратура

На Куп'янському напрямку спостерігається затишшя — лінія фронту практично не змінюється вже місяць. Про це повідомив автор телеграм-каналу «Офіцер+».

Якщо наприкінці березня російські війська активно штурмували позиції ЗСУ на північ від Куп'янська, в районі Кіндрашівки, то зараз противник обмежується поодинокими спробами прориву малими групами по 1-3 людини.

Просування ЗС РФ на Куп'янському напрямку завмерло. Фото: скрін DeepState

Однак українські дрони оперативно ліквідовують диверсійні групи. За минулу добу окупанти здійснили три атаки на Куп'янському напрямку.

ЗСУ успішно зупинили штурмові дії у районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

Раніше 27 квітня російські війська вбили п'ятьох мирних жителів Донецької області: трьох у Костянтинівці та двох у Новоекономічному.

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