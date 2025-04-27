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На Покровському напрямку військовослужбовці знищили російську РСЗВ «Ураган»

27 квітня 2025, 12:58

На Покровському напрямку військовослужбовці знищили російську РСЗВ «Ураган»

На покровському напрямку морські піхотинці знищили реактивну систему залпового вогню Ураган. Фото: ОСУВ Хортиця На покровському напрямку морські піхотинці знищили реактивну систему залпового вогню Ураган. Фото: ОСУВ Хортиця

Українські військовослужбовці бригади морської піхоти вразили реактивну російську систему залпового вогню БМ-27 «Ураган». Крім того, було знищено й інші цілі. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».

«Окупанти викопали для реактивної установки «Ураган» глибокий капонір, який перекрили дерев'яними колодами. Але після вдалої аеророзвідки морпіхи завдали удару касетним боєприпасом, який накрив ціль і залишив ворожу РСЗВ у капонірі назавжди», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що також українські військовослужбовці знищили далекобійну причіпну гаубицю «Мста-Б» та велику кількість особового складу загарбників.

Раніше ми писали, що на Запорізькому напрямку український винищувач МіГ-29 завдав точкового удару по бліндажу із живою силою супротивника.

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