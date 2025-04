Під час переговорів Трампа з Зеленським в Італії мав бути присутнім Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон, швидше за все, мав бути присутнім під час переговорів лідерів України та Америки. Однак Дональд Трамп наполіг, що зустріч з українським главою має пройти віч-на-віч. Про це йдеться з відео, опублікованого раніше Білим домом.



Як зазначається, спочатку на місці зустрічі Трампа та Зеленського стояли три стільці, також у залі був присутній Макрон, який впевнено підійшов до лідерів.





Потім президент Франції привітався із Зеленським, а Трамп, своєю чергою, щось йому сказав, і незабаром той пішов. Далі спілкування тривало лише із Зеленським.

Macron wanted to sit in на Trumps ad hoc проживання з Narcofuhrer.



Trump натиснений Macron до sit it out.



Macroleon did as he was told. pic.twitter.com/avS9VpzbrL