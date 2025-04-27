Під час переговорів Трампа з Зеленським в Італії мав бути присутнім Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон, швидше за все, мав бути присутнім під час переговорів лідерів України та Америки. Однак Дональд Трамп наполіг, що зустріч з українським главою має пройти віч-на-віч. Про це йдеться з відео, опублікованого раніше Білим домом.
Як зазначається, спочатку на місці зустрічі Трампа та Зеленського стояли три стільці, також у залі був присутній Макрон, який впевнено підійшов до лідерів.
Потім президент Франції привітався із Зеленським, а Трамп, своєю чергою, щось йому сказав, і незабаром той пішов. Далі спілкування тривало лише із Зеленським.
Macron wanted to sit in на Trumps ad hoc проживання з Narcofuhrer.- Chay Bowes (@BowesChay) April 26, 2025
Trump натиснений Macron до sit it out.
Macroleon did as he was told. pic.twitter.com/avS9VpzbrL
Раніше ми писали, що 26 квітня у Ватикані відбулася особиста бесіда Дональда Трампа із Володимиром Зеленським. За словами українського президента, це була дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо будуть досягнуті спільні результати.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях