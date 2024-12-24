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У Бєлгородській області РФ легковий автомобіль врізався в БТР із військовими

24 грудня 2024, 10:47

У Бєлгородській області РФ легковий автомобіль врізався в БТР із військовими

У Бєлгородській області РФ легковий автомобіль врізався в БТР із військовими

Хірург на ВАЗі врізався у БТР із російськими військовими у Бєлгородській області Росії. Про це сьогодні повідомило видання ASTRA.

Зазначається, що ДТП сталася в районі села Хохлове Валуйського округу близько 18 години 23 грудня.

Хірург Валуйської ЦРЛ на ВАЗ врізався в БТР російських військовослужбовців, що стояв на узбіччі. БТР стояв на узбіччі через несправність. Потім ВАЗ вилетів на зустрічну смугу і врізався в «Ладу Гранту».

БТР після удару врізався в КАМАЗ, який належить російським прикордонникам.

Внаслідок аварії загинула пасажирка ВАЗу, сам хірург потрапив до лікарні, з'ясувала ASTRA.

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