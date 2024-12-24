Орбан заявив, що війна в Україні закінчиться у 2025 році або переговорами, або повним знищенням однієї зі сторін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: EADaily

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війну в Україні буде завершено у 2025 році. Про це він сказав в інтерв'ю угорській газеті Magyar Nemzet, опублікованому 24 грудня.

За словами глави угорського уряду, є два варіанти розвитку подій: переговори чи повне знищення.

«Війна закінчиться у 2025 році. Або вона буде завершена мирними переговорами, або одна з сторін, що воюють, буде знищена», — заявив Орбан.

Прем'єр Угорщини у розрізі оцінки економічної ситуації у своїй країні заявив, що Угорщина «пережила три роки війни», але звернула ситуацію на свою користь.

«У війну постраждали усі, всі економіки. Те, що Угорщина не скотилася назад і не опинилася в такому ж стані, особливо щодо конкурентоспроможності, як більшість європейських економік, — це серйозне досягнення. <...> Ми готові, і ми злетимо у 2025 році. Замість політики війни повернеться політика мирних років, і ми знову досягнемо великих економічних успіхів», — додав Орбан.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переклав на Україну відповідальність за припинення вогню.