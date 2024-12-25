«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» командиру «Азова» Денису Прокопенку

Командир «Азова» Денис Прокопенко. Фото: особиста сторінка Прокопенка у Фейсбук

Так званий «Верховний суд ДНР» виніс заочний «вирок» командиру 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов» Денису Прокопенку. Про це стало відомо із повідомлення Слідчого комітету РФ.



Окупанти заявили, що з 17 по 25 березня 2022 року Прокопенко, перебуваючи на «Азовсталі» у Маріуполі, нібито «віддав підлеглим йому військовослужбовцям з 2-го розрахунку гармати 2-го гаубичного артилерійського дивізіону Леву Кашперському, Сергію Будикову, Андрію Токарю та Герману Матюшину наказ про прицільний обстріл з артилерії житлових будинків у селищі Старий Крим».



«Виконуючи його наказ, ці військовослужбовці здійснили щонайменше 40 пострілів. Внаслідок цього пошкоджені житлові будинки. Їхні власники, а також інші мирні жителі не постраждали, оскільки сховалися від обстрілів у безпечному місці», – сказали у російському відомстві.



«Вироком» фейкового суду Прокопенку призначили покарання у вигляді 24 років позбавлення волі з відбуванням строку в колонії суворого режиму. Також його оголосили у «міжнародний розшук». «Кримінальну справу» щодо Будикова, Токаря та Матюшина передали до «Верховного суду ДНР» для розгляду по суті.

Нагадаємо, що Денис Прокопенко прокоментував ліквідацію ексначальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова.