Жителі окупованого Маріуполя залишилися без житла: вони звернулися до Путіна

Маріупольці звернулися до Путіна. Фото: ілюстративне

Жителі захопленого Росією Маріуполя звернулися до глави Кремля Володимира Путіна. За словами маріупольців, їх виселили з будинку, де вже три роки триває ремонт. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра».



Як зазначається, мешканці будинку №39 на вулиці Зелінського розповіли, що в їхньому будинку з листопада 2022 року проходить ремонт, через який виселили всіх мешканців.



«Нас виганяють надвір. Ремонт у квартирах не робиться, «губи» будинку нафарбували — будинок зовні ідеальний, а всередині чорнота-чорнотою. Маленькі діти, пенсіонери, інваліди живуть на житло, що знімається, в гуртожитках три роки. Зверніть увагу — люди хочуть додому!» — розповіла одна з мешканок будинку.



Раніше ми писали, що жителі Маріуполя, які залишилися без житла в результаті бойових дій, які третій рік чекають обіцяного окупаційною владою нового житла, знову звернулися до Путіна. Цього разу кілька районів вишикувалися з плакатами «БОМЖІ».