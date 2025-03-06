Росіяни вчаться збивати дрони мисливськими рушницями

На одному з полігонів у РФ мобілізовані росіяни проходять навчання стрільби по безпілотниках. Про це повідомляє телеграм-канал «Exilenova+», який опублікував відповідне відео.
Судячи з кадрів, військові використовують двоствольні мисливські рушниці, що може свідчити про брак спеціалізованого озброєння для боротьби з БПЛА.
Зазвичай для таких цілей застосовуються автоматичні зенітні установки, ПЗРК або карабіни зі збільшеними магазинами.
Раніше російські військові вже вдавалися до нестандартних методів боротьби з безпілотниками, включно зі стріляниною з автоматів і кулеметів, однак ефективність таких способів залишається сумнівною.
Нагадаємо, зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» успішно збив російський безпілотник-розвідник ракетою 9М37.
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