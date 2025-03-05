У Донецьку студентів лякають відрахуванням за українську музику

В окупованому Донецьку студентів «Донецького державного університету» попереджають про відрахування за прослуховування української музики. Про це повідомляє рух опору «Жовта стрічка».



На засіданні ректорату університету заявили, що у виші «вже є такі випадки», і викладачам доручили донести цю інформацію до студентів.



Активістка спротиву зазначає, що поки невідомо, чи справді когось відрахували, чи це лише спосіб залякування, щоб молодь боялася вмикати українські пісні.



Окупаційна влада продовжує посилювати контроль над молоддю, намагаючись викорінити будь-які прояви української ідентичності.

Нагадаємо, за 4 березня росіяни поранили одного мешканця Донецької області.