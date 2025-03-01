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Бажане за дійсне: як російська пропаганда висвітлила конфлікт Зеленського з Трампом

Даниіл Вереітін
01 березня 2025, 19:50

Бажане за дійсне: як російська пропаганда висвітлила конфлікт Зеленського з Трампом

Бажане за дійсне: як російська пропаганда висвітлила конфлікт Зеленського з Трампом

Ввечері 28 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Причиною візиту української делегації на чолі з головою держави було можливе підписання так званої угоди “про корисні копалини”.

Утім, зустріч переросла в публічний конфлікт. Зеленський говорив, що Путін постійно порушує угоди, і домовлятися з ним не можна. Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс своєю чергою звинуватили Зеленського у відсутності бажання завершувати війну та невдячності за допомогу США.

Цю ситуацію одразу підхопила російська пропаганда та так звані Z-воєнкори. Звісно ж, з максимальною вигодою для себе. Відтак, у підписників цих людей виникло викривлене сприйняття того, що по факту відбулося у Білому Домі 28 лютого. «Новини Донбасу» проаналізували, як та що писала російська пропаганда про візит Зеленського до Овального кабінету.

Костюм розбрату

Ряд російських тг-каналів і навіть медіа, опублікували фрагмент відео, у якому Зеленський під час зустрічі відповідає на питання про костюм та супроводили його підписом «Діалог Трампа та Зеленського про костюм». Але на відео діалог про стиль одягу президент України веде не з Дональдом Трампом, а з кимось з американських журналістів.

Причому, у підписі зазначено, що Зеленський відповів, що має костюм, хоча насправді його відповідь була про те, що він повернеться до офіційного стилю одягу лише тоді, коли закінчиться війна.

«Я одягну (костюм) після завершення цієї війни… Можливо, щось схоже на ваше, можливо, щось краще. Не знаю, подивимося. Можливо, щось дешевше. Дякую», — відповів український президент.

Дональд Трамп же у цьому фрагменті говорить зовсім не про одяг, а про намагання США якомога швидше завершити війну в Україні.

Труднощі перекладу

Ще далі пішов тг-канал Zаписки Vетерана. Згідно з цитатами, опублікованими тут, Зеленський «скривдив американців та заявив, що його країна не прийме нічого, з запропонованого Трампом та його командою». А далі фантазія пропагандиста розгулялася настільки, що виявляється, Дональд Трамп залишив пресконференцію раніше. Хоча, по-перше, після відкритого обговорення пресу попросили залишити місце зустрічі, а по-друге, пресконференція не відбулася взагалі. Вона мала пройти після зустрічі. Проте, це не дуже обходило російського блогера.

Дурний президент

Недалеко від російських колег пішли і пабліки угрупувань «ЛДНР». Наприклад, вони активно «розганяли» фрагмент відео, у якому Дональд Трамп дає оцінку політиці Джо Байдена, використовуючи словосполучення stupid president. Трамп неодноразово говорив про це і раніше, обурюючись тим, що США виділили, на його думку, забагато грошей на підтримку України. Але телеграм-канали «ЛДНР» переконували, що дурним президентом Трамп, нібито назвав Зеленського. Це — брехня.

Вигнали чи сам залишив?

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва наробила чимало постів про цю зустріч, а по її завершенні заявила, що Зеленського нібито вигнали з Білого Дому. Взагалі, не лише російські ЗМІ написали про те, що Зеленського нібито вигнали з Білого Дому. Схожий заголовок було опубліковано у німецькому таблоїді Більд та американському CNBC. А от Reuters писало, що це російські федеральні ЗМІ “вигнали з Білого Дому”.

Цікава деталь: Трамп після цієї зустрічі, під час спілкування із журналістами сказав, що не повинен відповідати на питання, чи вигнав він Зеленського.

І хоча Скабєєва посилається на Fox News, на сайті телеканалу у звіті про цю зустріч немає слів «вигнали» та «не було рукостискань». Про це заявили на каналі CNBC з посиланням на заяву Білого дому. Але офіційних коментарів ані від української сторони, а не від американської стосовно того, чим все ж завершилася ця зустріч, не було. Водночас після неї Зеленський у соцмережі X подякував за підтримку та зустріч американського президента та американський народ.

Дуже дивно поводився телеграм-канал Типичный Донецк, що намагається видавати себе за політично нейтральний. Він також розповсюдив тези про те, що Трамп вигнав Зеленського, посилаючись на якісь неназвані ЗМІ.

Ще один пропагандист, Володимир Соловйов, також заявив, що Зеленський втік з Білого Дому.

Свинські фантазії Медведєва

І на десерт – традиційна порція маячні від колишнього президента та прем’єра РФ Дмітрія Мєдвєдєва. Дуже дипломатично, хоч і тривожно: настільки часто колишній політик проводить паралелі зі світом свиней… Чого б це?

Словом, нічого нового: російська пропаганда трактує події так, як це вигідно для її картини світу. Найприкріше, що чимала кількість людей навряд буде дивитися повну версію зустрічі Зеленського та Трампа і перевіряти, чи дійсно все так, як пишуть у телеграмі. Адже страву вже приготували, додали їй потрібних спецій і навіть прожували за читача. Йому залишилось лише проковтнути.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп
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