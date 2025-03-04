Окупанти погрожують депортацією за відмову від паспорта РФ

На тимчасово окупованих територіях України жителям погрожують виселенням, якщо вони не приймуть російське громадянство. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».
За словами активістки руху, в одному із сіл на окупованій частині Херсонщини місцевим жителям, які досі не отримали російські паспорти, колаборанти відкрито погрожують депортацією.
Людей викликають до так званої «адміністрації» і заявляють: «Не хочете бути громадянами РФ? Тоді вам тут нічого робити, вас просто виселять».
Коли жителі запитують, на якій підставі їх можуть виселити навіть за російськими законами, їм відповідають: «Оформіть паспорт - тоді будуть права, а зараз у вас жодних прав немає».
Таким чином, російські окупанти продовжують примусову паспортизацію і чинять тиск на населення тимчасово захоплених територій.
Нагадаємо, російські окупанти масово викрадають та перепродають автомобілі мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.
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