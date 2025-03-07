У захопленому Луганську під час детонації дрону постраждали цивільні

У Луганську постраждали люди. Фото: прес-службі «уряду ЛНР»

У тимчасово окупованому Луганську 6 березня внаслідок детонації безпілотника над гаражним кооперативом у кв. Мирний постраждали двоє мешканців. Про це повідомили у пресслужбі «уряду ЛНР».



За словами «міністра охорони здоров'я ЛНР» Наталії Пащенко, один з постраждалих у тяжкому стані, стан ще одного оцінюється як середнього ступеня тяжкості.





Обох постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.



Як зазначається, увечері 6 березня над містом Щастя ППО збило п'ять дронів, ще три — над Раївкою та один — над Луганськом.



Раніше ми писали, що 10 лютого під обстріл потрапив Микитівський та Центрально-Міський райони Горлівки Донецької області. Відомо про одного постраждалого.