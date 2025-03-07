РФ вдарила по Краматорську: поранена дитина

Російська армія у п'ятницю, 7 березня, обстріляла Краматорськ Донецької області. У результаті постраждалий. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
«Краматорськ вночі зазнав ворожого обстрілу - приватний сектор і міська інфраструктура», — зазначив він.
За попередньою інформацією, поранення отримала дитина.
Кореспондент «Новин Донбасу» уточнив, що дитині, що постраждала, 8 років.
Як зазначається, фахівці продовжуємо встановлювати наслідки.
Раніше ми писали, що вночі Краматорськ зазнав авіаударів.
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