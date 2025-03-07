РФ вдарила по Краматорську: поранена дитина

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Олександр Гончаренко

Російська армія у п'ятницю, 7 березня, обстріляла Краматорськ Донецької області. У результаті постраждалий. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



«Краматорськ вночі зазнав ворожого обстрілу - приватний сектор і міська інфраструктура», — зазначив він.



За попередньою інформацією, поранення отримала дитина.



Кореспондент «Новин Донбасу» уточнив, що дитині, що постраждала, 8 років.



Як зазначається, фахівці продовжуємо встановлювати наслідки.



Раніше ми писали, що вночі Краматорськ зазнав авіаударів.