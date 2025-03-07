Росія атакувала Україну ракетами і дронами: під ударом енергетика

У ніч на 7 березня російські війська завдали масованого удару по Україні із застосуванням ракет і безпілотників. Атака була спрямована на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє канал моніторингу ворожої авіації Monitor.
Росія використовувала:
Під обстрілами опинилися Тернопільська, Івано-Франківська, Одеська та Полтавська області. Ракетна атака проходила у два етапи: з 00:39 до 04:33 і з 05:30 до 06:33.
Увечері 6 березня окупанти запустили дрони, атака безпілотників триває з 21:00. Інформація про наслідки та пошкодження уточнюється місцевою владою.
Раніше стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Тернопільській області, зафіксовано влучання в критично важливий промисловий об'єкт.
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