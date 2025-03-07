Росія атакувала Україну ракетами і дронами: під ударом енергетика

У ніч на 7 березня російські війська завдали масованого удару по Україні із застосуванням ракет і безпілотників. Атака була спрямована на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє канал моніторингу ворожої авіації Monitor.

Росія використовувала:

крилаті ракети Х-101, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з Каспійського моря;

крилаті ракети 3М14 «Калібр» із кораблів Чорноморського флоту РФ;

балістичні ракети 9М723 «Іскандер-М»;

керовані ракети Х-59 повітряного базування;

дрони-камікадзе «Шахед-Герань» і «Гербера».

Під обстрілами опинилися Тернопільська, Івано-Франківська, Одеська та Полтавська області. Ракетна атака проходила у два етапи: з 00:39 до 04:33 і з 05:30 до 06:33.



Увечері 6 березня окупанти запустили дрони, атака безпілотників триває з 21:00. Інформація про наслідки та пошкодження уточнюється місцевою владою.

Раніше стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Тернопільській області, зафіксовано влучання в критично важливий промисловий об'єкт.