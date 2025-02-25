Компанії та ФОПи з «російським слідом». Представники Донеччини які засвітились в дослідженні YouControl

YouControl провела дослідження. Фото: Youcontrol

Українська аналітична онлайн-система YouControl провела дослідження, в результаті якого було виявлено, які українські компанії та ФОПи є власниками бізнесу в Росії або перереєстрували свої компанії під час війни, мають опосередкований зв'язок з РФ. Пізніше було проведено додаткове дослідження, щоб зрозуміти, скільки таких компаній з російськими зв’язками було переможцями в публічних закупівлях за останні 10 років. Серед компаній є представники Донеччини.



Так, в десятку компаній-переможців публічних закупівель за сукупною сумою, що мають зв’язок з РФ, потрапило ТОВ «ПАМПАД», що зареєстровано у місті Маріуполь. Підприємство, основний вид діяльності якого, будівництво житлових і нежитлових будівель, перемогло у 595 тендерах на майже 206 млн грн. Максим та Дмитро Петренки є учасниками компанії, і особи з ідентичним ПІБ є учасниками зареєстрованого за російським законодавством на території тимчасово окупованої території Донецької області ООО «ПАМПАД».



Зареєстроване в Мирнограді ПРАТ «ЦЗФ «МИРНОГРАДСЬКА», яке займається видобутком кам'яного вугілля, виграло 25 тендерів на суму майже 886 млн грн. За даними російського ЕГРЮЛ, компанія є учасницею російського ООО «ВОСТОК ЭНЕРГО», яке зареєстровано на тимчасово окупованій території Донецької області. Бенефіціар компанії, підприємець Віталій Кропачов, є ключовою особою в групі компаній «Укрдонінвест», до якої входять великі вітчизняні вугледобувні та логістичні підприємства.



На сайті державних закупівель Prozorro можна знайти два найбільші тендери, які виграла «ЦЗФ «МИРНОГРАДСЬКА» — послуги з збагачення вугілля на 180 та 116 млн грн. Замовником у обох цих тендерах було ДП «Мирноградвугілля».



Також ПРАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ» виграв 97 тендерів на суму 245,8 млн грн. Однією з акціонерок компанії є Ірина Міщенко, дружина Сергія Міщенка, колишнього керівника Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС. Інші акціонери — Олена та Валерій Малікови, які мають зв'язки з російським ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАЛЬМИУС".



Серед фізичних осіб-підприємців, які вигравали тендери, є ФОП Ольга Василівна Джарти. Вона виграла 4 тендери на суму 104 тис. грн. Її ім’я співпадає з ім’ям дружини екснародного депутата Олександра Присяжнюка. Ольга Джарти є учасницею російського ООО «ПРОФИ-ПРЕСС», зареєстрованого на тимчасово окупованій території Донецької області.