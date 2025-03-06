Су-27 ЗСУ вдарив по командному пункту окупантів у Світлодарську

Українська авіація продовжує активно працювати на всіх напрямках. Екіпаж Су-27 завдав удару по командному пункту російських окупантів в окупованому Світлодарську Донецької області. Про це повідомляють бійці ЗСУ в блозі «Соняшник».
Згідно з даними, удар припав на кут проспекту Перемоги та вулиці Енергетиків. Також поруч упала російська ракета, імовірно від комплексу «Бук-М3».
«Якщо хтось скаже, що там були цивільні, то зверніть увагу на росіян, які вижили й тікають через дорогу в іншу нору», - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару було знищено:
Раніше екіпаж 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» (40 БрТА) завдав точного удару по засобах ретрансляції та радіоелектронної боротьби «Поле-21» противника на Запорізькому напрямку.
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