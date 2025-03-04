Сили оборони уразили склад ПММ на окупованій Луганщині

Українські військовослужбовці в ніч проти 4 березня атакували склад паливно-мастильних матеріалів у тимчасово захопленому місті Ровеньки Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем ЗСУ.



«У тимчасово окупованих Ровеньках, що на Луганщині, вогневу поразку завдано за базою зберігання паливно-мастильних матеріалів», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, на цій базі нафтопродукти постачаються для потреб окупаційної армії.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці в ніч на 4 березня завдали ударів по ряду важливих об'єктів російських загарбників у Ростовській та Самарській областях РФ.