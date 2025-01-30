Безпілотник Nemesis вразив російський ЗРК «Тор». Фото: кадр із відео

Безпілотник 412-го окремого батальйону безпілотних систем Nemesis вразив російський ЗРК «Тор». Відео атаки опубліковано на сторінці батальйону у Facebook.







«Ми наздогнали техніку і вгатили. Тепер у ворога на одне відро з гайками більше», - йдеться в описі до відео.



Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 1050 одиниць засобів ППО, які були знищені або пошкоджені.

Раніше українські військовослужбовці вразили бойову машину зенітно-ракетного комплексу «Тор М-2» російських окупантів.