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Сили безпілотних систем знищили російську ЗРК «Тор М-2»

05 грудня 2024, 12:59

Сили безпілотних систем знищили російську ЗРК «Тор М-2»

Сили безпілотних систем уразили бойову машину росіян. Фото: скриншот Сили безпілотних систем уразили бойову машину росіян. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці вразили бойову машину зенітно-ракетного комплексу «Тор М-2» російських окупантів. Вона коштує майже 30 млн доларів. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем.

«БМ 9А331М2 Тор М-2 спроможний вести вогонь на ходу, без зупинок, має збільшений боєкомплект і оснащений сучасними ракетами, що забезпечують розширену зону ураження та підвищену точність», — йдеться в повідомленні.

Вартість одиниці оцінюється приблизно 27 000 000 доларів.

 Раніше ми писали, що дрон атакував російський полігон Капустін Яр в Астраханській області Росії. Цей полігон відомий тим, що з нього було запущено нову балістичну ракету середньої дальності «Горішник» містом Дніпро в Україні.

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