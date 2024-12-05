Сили безпілотних систем знищили російську ЗРК «Тор М-2»

Сили безпілотних систем уразили бойову машину росіян. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці вразили бойову машину зенітно-ракетного комплексу «Тор М-2» російських окупантів. Вона коштує майже 30 млн доларів. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем.



«БМ 9А331М2 Тор М-2 спроможний вести вогонь на ходу, без зупинок, має збільшений боєкомплект і оснащений сучасними ракетами, що забезпечують розширену зону ураження та підвищену точність», — йдеться в повідомленні.



Вартість одиниці оцінюється приблизно 27 000 000 доларів.



Раніше ми писали, що дрон атакував російський полігон Капустін Яр в Астраханській області Росії. Цей полігон відомий тим, що з нього було запущено нову балістичну ракету середньої дальності «Горішник» містом Дніпро в Україні.