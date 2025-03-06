Ракетна атака по Кривому Рогу: у пошкодженому готелі перебували українські та іноземні волонтери

Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: ДСНС

5 березня російські війська атакували готель у Кривому Розі. Перед атакою до готелю заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій — громадяни України, США, Великої Британії. Триває рятувальна операція. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, росіяни застосували балістичну ракету.



«Волонтери вижили, бо встигли спуститися із номерів. Але, на жаль, чотирьох людей було вбито цим ударом», — зазначив він.



Крім того, понад 30 людей зазнали поранень, також пошкоджено багато цивільних об'єктів навколо готелю. Рятувальники досі працюють на місці.



«І я дякую всім, хто ці ночі та дні на чергуванні, на роботі, на службі, хто рятує людей. Дякую працівникам ДСНС України, Національної поліції, медикам, зокрема працівникам «екстренки», та всім, від чиєї роботи залежить життя людей. І не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя», — резюмував глава держави.



Раніше ми писали, що ввечері 5 березня російські окупанти вдарили балістикою Кривого Рогу. Станом на ранок 6 березня загинули 4 людини, багато поранених.