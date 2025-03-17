У DeepState спростували інформацію про контрнаступ у Торецьку

Аналітики DeepState представили уточнену карту лінії бойового зіткнення в Торецьку

Лінія бойового зіткнення (ЛБЗ) у Торецьку Донецької області постійно змінюється, проте жодного контрнаступу у місті не було. Про це повідомили аналітики DeepState.

«У Торецьку не відбувалося жодного контрнаступу, ми писали раніше, що ЛБЗ у місті не є статичною, відповідно, в якійсь частині більше контролю противника, а в якійсь — Сил оборони», — йдеться в повідомленні.

Аналітики пояснили, що багато позицій з обох сторін тривалий час залишаються без ротації.

«І останні зміни пов’язані з тим, хто чиї позиції знищив. ЛБЗ залишається вкрай динамічною та хаотичною», — зазначили в DeepState.

Там наголосили, що ЗС РФ перетворили шахту «Центральна» на руїни.

«Надалі там триматися вже нашим тяжко. У росіян людей більше, тому вони мають більше можливостей», — зазначили в DeepState.

Аналітики також представили уточнену карту лінії бойового зіткнення в Торецьку, а також зазначили, що противник просунувся біля Бурлацького.