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Росіяни масовано атакували Кропивницький: є поранені, серед них діти

20 березня 2025, 09:42

Росіяни масовано атакували Кропивницький: є поранені, серед них діти

Пожежа в Кропивницькому після атаки російських дронів. Фото: Kirovograd Official Пожежа в Кропивницькому після атаки російських дронів. Фото: Kirovograd Official

Війська РФ атакували дронами місто Кропивницький у Кіровоградській області. Постраждали 10 людей, серед них четверо дітей. Одна людина у вкрай тяжкому стані — у неї 90% опіків тіла. Про це повідомляють ДСНС та обласна військова адміністрація.

Місто потрапило під атаку безпілотників у ніч проти 20 березня. Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), пошкоджено житлові будинки у кількох районах.

За попередніми даними, постраждали 10 людей, серед них — 4 дитини.

Голова Кіровоградської обласної адміністрації Андрій Райкович заявив, що Кропивницький пережив наймасовішу атаку російських дронів.

«Розбито житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки. Як знущання — ворожі дрони влучили по вулиці Миру», — написав він.

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