У Краматорську було чути вибухи: над містом стовп диму, є постраждалі

У Краматорську Донецької області у четвер вранці, 20 березня, лунали вибухи. Над містом видніється дим. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».
Попередньо, над багатоповерхівками в одному з районів міста піднімається великий стовп диму від вибуху.
Крім того, було чути ще два звуки «прильотів».
Станом на 10:50 Краматорська міська військова адміністрація не дала жодних коментарів.
Оновлено (11:07). Начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко підтвердив, що Краматорськ зазнав російського удару. За попередньою інформацією, є постраждалі.
Раніше ми писали, що в результаті російської атаки на Слов'янськ у ніч на 20 березня поранено двох місцевих жителів.
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