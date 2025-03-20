У Краматорську було чути вибухи: над містом стовп диму, є постраждалі

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Новини Донбасу

У Краматорську Донецької області у четвер вранці, 20 березня, лунали вибухи. Над містом видніється дим. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».



Попередньо, над багатоповерхівками в одному з районів міста піднімається великий стовп диму від вибуху.





Крім того, було чути ще два звуки «прильотів».



Станом на 10:50 Краматорська міська військова адміністрація не дала жодних коментарів.



Оновлено (11:07). Начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко підтвердив, що Краматорськ зазнав російського удару. За попередньою інформацією, є постраждалі.



Раніше ми писали, що в результаті російської атаки на Слов'янськ у ніч на 20 березня поранено двох місцевих жителів.