Дрони вночі масовано атакували Енгельс: на військовому аеродромі детонують боєприпаси, оголошена евакуація

Детонація боєприпасів на російському військовому аеродромі в Енгельсі. Фото: соцмережі

Вночі 20 березня безпілотники атакували міста Саратов та Енгельс Саратовської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на місцевих жителів.



Після серії вибухів у мікрорайоні «3-тє льотне містечко» в Енгельсі здійнявся сильний дим. Цей мікрорайон знаходиться приблизно за 10 кілометрів від військового аеродрому «Енгельс-2». У прилеглих районах чутно вторинну детонацію. За даними OSINT-аналітиків, дрони вдарили по складу боєприпасів.



Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку БПЛА на Саратов та Енгельс, назвавши її наймасованішою за весь час.



«Заняття у школах Енгельса сьогодні пройдуть у дистанційному режимі. З метою безпеки через загоряння на території аеродрому проводиться евакуація людей з довколишніх територій», – сказав Бусаргін.



У Міноборони РФ заявили, що російська ППО вночі нібито знищила 132 українські безпілотники: 54 - над територією Саратовської області; 40 - над територією Воронезької області; 22 - над територією Бєлгородської області; дев'ять – над територією Ростовської області, по три – над територіями Курської області та окупованого Криму, один – над територією Липецької області.

Нагадаємо, що в Росії розбився військовий гелікоптер Мі-28, екіпаж загинув.