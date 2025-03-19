Поблизу окупованого Алчевська сталася аварія на водопровідній станції: без питної води понад 250 000 людей

Близько 260 000 людей залишилися без питної води через аварію на водопровідній насосній станції поблизу окупованого міста Алчевськ Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, водопостачання припинилося в містах Перевальськ, Алчевськ, Кадіївка, Ірміно, Алмазна, Брянка, селищі Слов'яносербськ та селах навколо.



«Усі ці населені пункти були окуповані Росією з 2014 року. Активні бойові дії й, відповідно, руйнування їх оминули. Однак загарбники не поспішали та не поспішають сьогодні вкладати кошти у розвиток об'єктів критичної інфраструктури Луганської області. Бездіяльність призводить до регулярних аварійних ситуацій», – наголосив Лисогор.

Нагадаємо, що росіяни ізолюють від зовнішнього світу окуповане місто Рубіжне у Луганській області.