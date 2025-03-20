СБУ затримала шпигуна з Придністров'я під Одесою

СБУ затримала російського шпигуна з Придністров'я, перекинутого в Україну для викрадення безпілотних технологій. Як інформує Служба безпеки України, агента російської військової розвідки (ГРУ) затримали поблизу Одеси.



Зловмисником виявився мешканець невизнаного Придністров'я, який намагався отримати секретні українські розробки у сфері безпілотних систем. Для виконання завдання він прибув в Одеську область і мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює з дронами.



Після встановлення «контакту» агент розраховував отримати через нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні БпЛА України. Усі свої кроки шпигун доповідав куратору — «заступнику міністра оборони Придністров'я», який безпосередньо співпрацював із російським ГРУ.



СБУ виявила і взяла агента під контроль з моменту його прибуття в Україну — він маскувався під підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію.

За даними слідства, шпигун планував вивезти ці дані в Придністров'я, щоб налагодити там виробництво бойових дронів для потреб Росії. Зловмисник перебуває під вартою і може отримати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.