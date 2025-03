Допомога чи сумнівна перспектива: чи зможуть миротворчі війська гарантувати безпеку в Україні

Чи зможуть миротворчі війська гарантувати безпеку в Україні. Фото: відкриті джерела

Дискусії щодо можливого розміщення миротворчих військ в Україні після припинення вогню тривають вже довгий час. Українське військово-політичне керівництво розраховує на миротворчий контингент через сукупність причин, зокрема відсутність довіри до Російської Федерації та неможливість України без участі міжнародних партнерів самотужки перемогти у війні. Українська влада зацікавлена в тому, щоб до миротворчої місії приєдналися країни Європи та США, проте у Вашингтоні виключають участь американських військ.

Європейські миротворчі війська

В лютому минулого року вперше в ЗМІ з’явилася інформація щодо відправлення іноземних військ до України, її озвучив президент Франції Еммануель Макрон. Тоді Європа не досягла консенсусу. Проте в кінці 2024-го відбулася зустріч Макрона і прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Лідери провели переговори щодо посилення підтримки Києва й можливого відправлення військ європейських держав до України для здійснення миротворчої місії.

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Instagram



Нещодавно прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вперше підтримав ідею миротворчої місії. За його словами, Лондон готовий відіграти провідну роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки для Києва, а також розмістити власні війська на місцях. Цікаво, що ще в листопаді минулого року Об'єднане Королівство не розглядало таку можливість.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Instagram



Нідерланди також виступили «за» розгортання миротворчих військ, парламент ухвалив відповідну резолюцію. Згідно з оприлюдненою інформацією, законодавчий орган бачить активну роль Нідерландів у забезпеченні стабільності, якщо між Україною та Росією буде досягнуто перемир’я. Зазначається, що це розглядають навіть не під егідою НАТО.



Такої ж думки і Швеція, глава МЗС цієї країни Марія Мальмер Стенергард наголосила, що уряд не відкидає відправлення миротворців.



В сусідній Данії міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен і міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявили, що якщо Україні знадобляться європейські миротворчі сили, то Данія готова надати свої війська.



Якщо говорити про Німеччину, то за даними інформаційного агентства Reuters, відносна більшість їх громадян підтримують розгортання сил Бундесверу.



На початку березня в Анкарі зробили заяву щодо відправлення військ. Як відомо, Туреччина є другою за чисельністю армією в НАТО після США, тому джерело в турецькому Міноборони заявило, що Анкара може піти на цей крок, якщо буде необхідність.



«Питання про внесення внеску в місію буде розглянуто, якщо це буде визнано необхідним для забезпечення регіональної стабільності та миру, і буде обговорюватися спільно з усіма зацікавленими сторонами», — повідомило джерело.



Крім того, влада Туреччини готова взяти на себе важливу роль у майбутніх переговорах між Україною та РФ. Анкара займає подвійну та балансуючу позицію у міжнародних відносинах щодо Росії на тлі російсько-української війни. Вона офіційно підтримує територіальну цілісність України, але водночас не приєдналася до західних санкцій проти РФ і підтримує економічні та політичні контакти з Москвою.

Які країни проти відправлення миротворців

Сусідня Польща вкотре заявляє про свою категоричність щодо відправлення миротворців. Глава польського уряду Дональд Туск наголосив, що Варшава готова продовжити логістичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку, але розміщувати свої війська на території України не буде.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Instagram



За словами президента Польщі Анджея Дуди, питання відправки миротворчих сил потрібно детально обговорити.



«Ми можемо обговорити натівські чи європейські миротворчі сили, чи вони будуть потрібні. Це не абсолютна необхідність», — зазначив він під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.



Лідер Польщі додав, що потрібно буде подивитися на ситуацію щодо лінії розмежування кордонів між Україною та РФ. Можливо, знадобляться певні миротворчі моніторингові сили, зокрема, сили Організації об'єднаних націй (ООН).



«Я не виключаю можливості, що обидві сторони погодяться на сили ООН. Я вважаю, що Росія погодиться і багато країн так вважають. Росія є членом ООН і, можливо, вона погодиться», — підкреслив Дуда.



Таку ідею поділяють міністри закордонних справ Чехії та Словаччини. Якщо очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський утримався від обговорення питання відправки військ, то його словацький колега Юрай Бланар відразу відхилив можливість відправки словацьких солдатів. Фінський премʼєр-міністр Петтері Орпо заявив, що уряд країни виступає проти відправлення в Україну військ для гарантування майбутнього «припинення вогню».

Нова адміністрація США та миротворчі війська

Миротворчі сили в Україні повинні включати війська США. Донедавна таку думку озвучував Володимир Зеленський. За його словами, європейські союзники не мають достатньо військового потенціалу для забезпечення ефективного стримування Росії. Проте в Вашингтоні не збираються відправляти свої війська до України, вони лише можуть переглянути розташування їх по всьому світу.



Сам очільник Білого дому Дональд Трамп не проти можливої відправки лише європейських військ в Україну. Це можливо в рамках «мирної угоди». При цьому Трамп уточнив, що Володимир Путін нібито підтримує ідею відправки миротворців.



Президент США Дональд Трамп. Фото: By Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America

РФ і миротворчі війська

Росія виступає проти розміщення військ НАТО в Україні. Глава МЗС Сергій Лавров повідомляв, щощо ідея розгортання в Україні військ і країн НАТО «є для Росії загрозою». Думка країни-агресорки не змінилася і нині, хоча є деякі уточнення.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: mid.ru



Анонімні джерела повідомили виданню Bloomberg, що російська сторона може погодитися на припинення бойових дій в Україні, якщо буде чітке розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди. Кремль має бути дотичний до того, які саме країни візьмуть участь у миротворчій місії.



«Для того, щоб погодитися на припинення бойових дій, необхідне чітке розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди, сказали двоє людей, знайомих із цим питанням. Росія наполягатиме, зокрема, на визначенні параметрів можливої миротворчої місії, включно з угодою про те, які країни візьмуть у ній участь, сказала інша людина, знайома з питанням», — пише Bloomberg.

Як будуть працювати миротворчі сили і чи зможуть вони стати гарантією безпеки?

Миротворчі місії можуть стати допоміжним інструментом для стримування атак Росії. Проте варто розуміти, що миротворці мають контролювати режим припинення вогню, якщо буде досягнута домовленість про мир. Не може бути миротворчих сил в односторонньому порядку.



«Теоретично можлива ситуація, якщо йде громадянська війна і уряд домовляється, наприклад, з ООН, що для встановлення порядку створюються миротворчі сили, які, власне, і забезпечують мир на певній території. Такі прецеденти можливі, але в нашому випадку про це немає мови. Ведеться війна між державами, і якщо вони погоджуються на використання миротворчих сил, вони повинні домовитися, хто буде миротворцями. По обидва боки є нейтральна зона або демілітаризована зона, на якій не повинно бути важкого озброєння. І має бути відведення військ. І потім в цій нейтральній зоні розміщуються відповідні миротворці. Чи вдасться про це домовитися? Ми не знаємо. Ідея є, але розмови про це поки що не ведуться», — зазначив політолог Володимир Фесенко.

Політолог Володимир Фесенко. Фото: скріншот із відео



За його словами, угода про миротворчий контингент буде оприлюднена тоді, коли відбудуться переговори про припинення вогню. Якщо згадати Мінські угоди, то саме тоді були постійні порушення режиму припинення вогню, хоча це був перший пункт Мінських домовленостей.



«Чому були порушення? Тому що була місія, яка мала контролювати моніторинг порушень режиму припинення вогню. Але не було ніякого забезпечення режиму припинення вогню. Тобто місія ОБСЄ лише контролювала, але ніякого забезпечення режиму припинення вогню не було. І, в принципі, ідея миротворців, чому вона обговорювалася і піднімалася? Тому що вони повинні були забезпечити контроль над демілітаризованими зонами вздовж лінії зіткнення, по обидва боки, фактично. Щоб не було обстрілів, не було військових дій на цій території. Щоб українські війська з одного боку і російські війська з іншого боку не були присутні на цій території. І тоді не буде порушення режиму припинення вогню. У цьому ідея миротворців», — зауважив політичний експерт.



Також на думку політолога, миротворці не є надійною гарантією безпеки.



«Адже значна частина як громадян України думає, що якщо будуть миротворці, то не буде війни. Миротворчий контингент не є гарантією, проте вони можуть суттєво знизити ризик порушення режиму припинення вогню. Оскільки війська будуть відведені від лінії зіткнення. Достеменно невідомо, чи вдасться про це домовитися, адже дуже складно знайти миротворців, які були б однаково прийнятні як для України, так і для Росії», — додав Фесенко.



На сьогодні ще зарано говорити про те, де саме мають базуватися миротворчі війська, адже поки сторони не підписали договір про припинення вогню, в якому і має бути це все детально розписано.



«Все залежить від того, які види військ будуть. Якщо це буде авіація, війська протиповітряної оборони, війська радіоелектронної боротьби — на передовій вони не будуть знаходитися. Якщо це будуть війська сухопутних та наземних сил, то вони будуть знаходитися, швидше за все, по лінії фронту чи по лінії розмежування. Тобто, вони будуть умовно на умовному «нулі» знаходитись. Бо, яка з них користь, якщо вони будуть десь у глибині? Основне завдання миротворчих сил буде не стільки воювати, скільки запобігти бойовим зіткненням і контролювати ситуацію, щоб Росія не використала для себе казус беллі (формальний привід для розв'язування війни однією державою проти іншої – ред.)», — заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.



Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Фото: скріншот із відео



Питання відправки миротворців поки «висить» у повітрі, Америка, на відміну від Європи, в цьому питанні категорична. Трамп ще до президентських виборів був проти відправки американських солдатів, його думка не змінилася і на сьогодні. Проте європейські партнери все частіше почали замислюватися про власну безпеку. Однак є вагомий нюанс, який може і не допустити знаходження на українській території миротворців. Згідно Конституції, на території України заборонена присутність іноземних військ, можлива тимчасова присутність, зокрема, для військових навчань. Проте надання згоди на присутність в Україні військ іноземних країн буде ухвалювати Верховна Рада.



Цього тижня в Лондоні глави оборонних відомств з Британії, Франції, Туреччини, Канади та Австралії обговорять деталі миротворчої місії. Лондон із союзниками розглядає відправку до 30 000 миротворців. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готовий розмістити британські війська в Україні разом із союзниками, щоб забезпечити мир, заявивши, що вони залишаться доти, «доки це буде необхідно».