В угрупуванні «ДНР» заявили, що запобігли теракту в захопленому Маріуполі

Окупанти заявили, що запобігли теракту біля будівлі Приморської адміністрації в захопленому Маріуполі. Фото: скріншот з відео

У тимчасово окупованому Маріуполі було затримано мешканця, якого звинувачують у підготовці вчинення теракту. Нібито він встановив саморобний вибуховий пристрій біля приморської районної адміністрації. Про це повідомили у пресслужбі «УФСБ» по «ДНР».



Окупанти стверджують, що на допиті затриманий розповів, що завдання одержав від представника спецслужб України, а за виконання роботи йому нібито обіцяли заплатити від 50 до 70 тисяч рублів.



Росіяни порушили кримінальну справу за статтями «Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв» та «Сприяння терористичній діяльності».



Раніше ми писали, що слідчий комітет Росії звинувачує сімох жителів окупованої Донеччини в участі в «терористичній спільноті» та скоєнні низки тяжких злочинів.