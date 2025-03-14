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50 млн євро на забезпечення ВПО в Україні житлом надасть Банк розвитку Ради Європи

Віктор Проскурніков
14 березня 2025, 18:49

50 млн євро на забезпечення ВПО в Україні житлом надасть Банк розвитку Ради Європи

Ілюстративне зображення зроблене за допомогою ШІ Ілюстративне зображення зроблене за допомогою ШІ

З початку війни у 2014 році та її продовження у вигляді повномасштабного російського вторгнення мільйони людей в Україні змушені були тікати зі своїх міст, залишаючи своє житло в окупації чи на лінії боїв.

Два мільйони будинків в Україні були пошкоджені або зруйновані внаслідок війни, згідно з даними звіту оновленої спільної оцінки збитків та потреб, які виникли внаслідок широкомасштабного вторгнення РФ.

Питання надання компенсацій чи іпотечного кредитування, будівництва житла для тих, хто його втратив, залишається однією з найважливіших проблем для постраждалих українців.

Державні програми іпотечного кредитування: хто та як допомагає

В Україні працюють державні програми, які допомагають людям придбати житло у кредит, тобто іпотеку. Ці програми реалізують дві основні компанії: Держмолодьжитло та Укрфінжитло. Вони надають іпотечні кредити на пільгових умовах.

Про це 13 березня у Києві на презентації дослідження «Фінансова та соціальна ефективність механізму іпотечного кредитування ВПО» розповіла директор Інституту житла Аліна Москаленко.

Вона додала, що ці компанії перебувають у державній власності та належать сфері управління Міністерства економіки (Укрфінжитло) та Міністерства розвитку громад та територій України (Держмолодьжитло).

Дослідження було проведено Інститутом житла за підтримки Норвезької ради у справах біженців (NRC) та Агентства ООН у справах біженців в Україні (UNHCR).

Довідка: Норвезька рада у справах біженців за підтримки Агентства ООН у справах біженців заснувала Національний інститут житла, який завдяки дослідженням, політикам та практичним рекомендаціям сприятиме подальшому розвитку житлових рішень для людей, які постраждали від війни, у тому числі внутрішньо переміщених осіб.

Аліна Москаленко наголосила, що з початку роботи державної програми доступного іпотечного кредитування «єОселя» станом на 13 березня 2025 року 15 970 сімей придбали власне житло. Сума виданих кредитів становить понад 26,1 млрд. грн.

Голова правління Держмолодьжитля Микола Марчук у своєму виступі підкреслив, що унікальною перевагою відомства є пряма робота з громадянами без посередників.

"Це робить послуги Фонду максимально доступними для кінцевого бенефіціара - клієнта установи", - зазначив він.

Також було наголошено, що в рамках дослідження було зроблено аналіз іпотечних програм, що реалізуються Держмолодьжитлом та Укрфінжиллем, цільовою аудиторією яких є внутрішньо переміщені особи (ВПО).

У виступі наголошувалося, що спільно з міжнародними партнерами Держмолодьжитло не лише кредитує придбання житла ВПО, а й з 2025 року пропонує додаткові опції для клієнтів. Зокрема, це інформування про можливості ВПО-підприємців отримати гранти для розвитку їхнього бізнесу. Це підвищує залучення переміщених осіб у національну економіку, сприяє їхній економічній самостійності.

«Понад половину сімей позичальників Держмолодьжитла мають невисокі доходи, і лише завдяки програмі можуть придбати власне житло та сплачувати внески за кредитом», — сказав Марчук.

Він додав, що за програмою Держмолодьжитла найбільш доступною в країні є процентна ставка (3% річних), перший внесок (6% від вартості житла) та найтриваліший період кредитування для ВПО.

Було заявлено, що завдяки співпраці з урядом Німеччини та банком KfW вже понад 1 тисячу сімей ВПО реалізували можливість придбати власне житло у регіонах переміщення.

Міжнародні партнери та майбутнє житлових програм

Співпраця Фонду з міжнародними донорами розширюється: цього року Банк розвитку Ради Європи надасть 50 млн. євро на подальше забезпечення вимушено переміщених осіб в Україні власним житлом.

У свою чергу, голова правління компанії ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» Євген Мецгер повідомив, що компанія вивчає можливість залучення іноземних банків до державної програми доступної іпотеки «єОселя».

«Дуже шкода, що наші банки-агенти – лише українські банки. Дуже важко залучати іноземні банки. Я про це говорю з Кабінетом міністрів, банківськими асоціаціями, Національним банком. Думаю, нам потрібно об'єднатися з колегами та спробувати залучити іноземні банки не лише до збирання коштів з українців на накопичувальні рахунки, а й до надання іпотеки», – сказав Мецгер.

Він також додав, що «іноземні фінансові інститути вивчають механізми та підходи Укрфінжитла, і компанія очікує на позитивні рішення щодо фінансування та допомоги програмі».

Мецгер розраховує на внесення змін до довгострокової стратегії Укрфінжитла та додаткової докапіталізації компанії на 30 млрд грн вже цього року.

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