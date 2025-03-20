Армія РФ атакувала Донеччину за добу 16 разів: багато пошкоджень та руйнувань

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 19 березня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони регіону:



Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 багатоповерхівки і 7 приватних будинків. У Гродівській громаді зруйновано 4 будинки: 2 у Малинівці і 2 у Новоекономічному.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок; у Зарічному поранено людину, зруйновано 6 будинків. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю, офісне приміщення і підприємство. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків і лінію електропередач.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що внаслідок російської атаки на Слов'янськ у ніч на 20 березня поранено двох місцевих жителів.