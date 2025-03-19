В окупованій Горлівці внаслідок обстрілу поранено 11 осіб

Одинадцять людей дістали поранень в окупованій Горлівці внаслідок обстрілу. Фото: ДАН

Під час обстрілу в окупованій Горлівці дістали поранень 11 осіб. Про це сьогодні повідомляє Донецьке агентство новин (ДАН).

Зазначається, що удару касетними боєприпасами було завдано по центру міста та по житловому масиву «Будівельник».

«Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру», — йдеться у повідомленні.

Також пошкоджень дістав мікроавтобус «Газель» — маршрутка, яка прямувала за маршрутом №100.

Пізніше ДАН із посиланням на главу угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна повідомило, що шестеро постраждалих у Горлівці перебувають у стані середньої тяжкості: це чотири жінки віком від 74 до 52 років і двоє чоловіків – одному з них 86, іншому – 51.

Про стан інших постраждалих подробиць нема.