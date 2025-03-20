Росія запустила по Україні 171 дрон. Скільки цілей збила ППО

ППО збила 75 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч проти 19 березня запустили по Україні понад 170 БПЛА. Сили протиповітряної оборони збили 75 дронів у 12 областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 20 березня 2025 року (з 19:00 19 березня) противник атакував 171-м ударним БАЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим», — йдеться в повідомленні.





Станом на 08:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили 75 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.



Крім того, 63 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що в результаті російської атаки на Слов'янськ у ніч на 20 березня поранено двох місцевих жителів.