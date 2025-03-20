ЗСУ відбили штурм і спалили російську бронетехніку, яка колоною рухалася у бік Часового Яру

Знищена російська БМД під Часовим Яром. Фото: кадр із відео

Армія РФ пішла на штурм і колоною із шести одиниць БМД разом з десантом висунулася у бік міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



В результаті 98-ма повітряно-десантна дивізія ЗС РФ зазнала втрат у живій силі та техніці при спробі штурму українських оборонних укріплень. Атака «захлинулась», після нанесення вогневого ураження знищені 5 із 6 бойових машин десанту. Відбили наступ та спалили техніку росіян 28-ма механізована бригада ЗСУ та 5-та штурмова бригада ЗСУ.



«Окремі піхотинці встигли спішитися, але це лише відтягнуло їхню зустріч із вогнем нашої артилерії та мінометів. Продовжується виявлення та знищення штурмових груп», – розповіли в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ знищили міномети та укриття піхоти російської армії на Краматорському напрямку.