Інспекторка Львівської митниці вивозила призовників до Польщі. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило інспекторку Львівської митниці, яка на власному автомобілі незаконно вивезла до Польщі чотирьох чоловіків призовного віку.



Як повідомляє ДБР, підозру співробітниці митниці було повідомлено за сприяння Держмитслужби та в рамках міжнародного правового співробітництва.



Восени 2023 року до чиновниці звернувся військовозобов'язаний із проханням допомогти йому незаконно перетнути кордон. Інспекторка власним автомобілем доставила його до пункту пропуску «Краківець-Корчова».



Перед проходженням контролю вона розмістила на задніх бокових вікнах автівки службову форму, щоб приховати пасажира. Використовуючи знання процедур, жінці вдалося непомітно перевезти чоловіка через кордон.



За такою ж схемою вона допомогла виїхати ще трьом військовозобов'язаним. Відомо, що один із «пасажирів» заплатив за послугу 3 тисячі доларів. Наразі інспекторці повідомлено про підозру. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.