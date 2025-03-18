У річках окупованої Донеччини виявили високий фон ртуті, фосфатів та накопичення нафтопродуктів

У річках так званої «ДНР» виявили високий рівень азоту нітритного, фосфатів та ртуті, а також локальні накопичення нафтопродуктів. Про це повідомили у прес-службі Маріупольської міської ради.



За словами окупантів, основні джерела забруднення — стік зливових, дренажних вод, а також скидання в річку «недостатньо очищених стічних вод господарсько-побутового та промислового призначення».



Як зазначається, минулого року в Азовському морі та річках було зафіксовано холерний вібріон. В результаті загарбники так офіційно і не відкрили «пляжний сезон» та заборонили купання.



Раніше ми писали, що у Маріуполі знову спостерігаються проблеми з водопостачанням. Зокрема, мешканці скаржаться на низьку якість води.