Головне за день: Розмова Зеленського та Трампа. Новий обмін полоненими

Політика



У середу, 19 березня, відбулася телефонна розмова між президентами Трампом та Зеленським. Основну увагу було приділено попередній бесіді Трампа з Путіним та спробам узгодити позиції України та Росії щодо їхніх вимог та очікувань. Президент США повідомив, що розмова «пройшла дуже добре».



Під час телефонної розмови Володимир Зеленський звернувся із проханням надати додаткові системи ППО для захисту цивільного населення. Зокрема, йшлося про ракетні комплекси Patriot. Трамп запропонував передати українські атомні електростанції під керування Сполучених Штатів.



Наступні російсько-американські переговори про припинення вогню в Україні відбудуться у неділю, 23 березня, у саудівській Джидді.



Британський спецназ готовий до відправки в Україну в рамках миротворчої місії Великобританії у зв'язку з наближенням угоди про припинення вогню, повідомляє видання The i Paper.



Адміністрація Трампа зупинила фінансування програми з відстеження викрадених Росією українських дітей.



Суспільство



Україна та Росія провели обмін полоненими. До Росії та на окуповані території виїхали 175 російських військовослужбовців. У відповідь було передано 175 українських військовополонених, а також 22 тяжко поранених бійця, яким потрібна невідкладна медична допомога. У полку «Азов» нагадали: 842 бійці залишаються в полоні у Росії, а додому сьогодні повернулися шестеро.



Держдума РФ мала на початку 2025 року ухвалити законопроект № 8262418, який спростив би адаптацію українських документів на нерухоме майно до російського законодавства. Натомість Путін прийняв постанову, яка навпаки, позбавляє можливості всіх громадян України, які мають нерухомість на окупованій території, переоформити права власності. Постанова №1103 була ухвалена Путіним 14 березня 2025 року. Ми проаналізували текст документу. Надаємо роз'яснення .



У Луганській області ФСБ затримала уродженця окупованого міста Должанськ, яке нібито закликав ЗСУ завдавати ракетних ударів по Маріуполю та Білгороду.



Російські війська контролюють усі під'їзні шляхи як до Покровська, так і до сусіднього міста Родинське за допомогою FPV-дронів. Ситуація з безпекою погіршується вже третій тиждень поспіль. Незважаючи на це, зафіксовано дев'ять випадків повернення сімей з дітьми до прифронтових населених пунктів.



В'їзд у Суджу Курської області РФ для мирних жителів закрито. Тих, хто пережив окупацію, вивозять із міста. Суджа перебувала під контролем ЗСУ з початку серпня 2024 року.



Бойові дії

Росіяни з РСЗВ «Смерч» обстріляли Костянтинівку, загинула одна людина, ще двоє – поранено. Пошкоджено сім приватних будинків та лінія електромережі «ДТЕК». У Херсонській області в ході атак армії РФ загинули двоє людей, троє поранено.



Під час обстрілу в окупованій Горлівці отримали поранення 11 людей. Зазначається, що удару було завдано по центру міста та по житловому масиву «Будівельник». Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру та маршрутку №100.



Внаслідок атаки безпілотників на нафтобазі в Краснодарському краї Росії виникла пожежа. Площа пожежі продовжує збільшуватися. За даними оперштабу Краснодарського краю, зараз вогонь охопив площу 1700 квадратних метрів на пункті перевалки нафти «Кавказька».