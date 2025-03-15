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Росія заборонила українцям реєструвати нерухомість в окупованих регіонах до 2028 року

15 березня 2025, 09:10

Росія заборонила українцям реєструвати нерухомість в окупованих регіонах до 2028 року

Глава Кремля Володимир Путін підписав указ, який забороняє громадянам «недружніх держав» реєструвати нерухомість в окупованих частинах України. До цього списку входять десятки країн — усі держави Європейського Союзу, США, Великобританія,  Україна, Чорногорія, Швейцарія, Японія, Австралія, Нова Зеландія та інші.

Згідно з указом, до 1 січня 2028 року забороняється державна реєстрація прав власності іноземців на нерухоме майно у так званих «возз'єднаних регіонах» — на окупованих територіях Донецької та Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Виняток можливий лише за наявності спеціального дозволу, який видає окупаційна влада.

Від заборони звільнено чинних і колишніх військовослужбовців РФ, а також їхні сім'ї. Якщо іноземець воював проти ЗСУ у складі російської армії, йому можна реєструвати нерухомість за спрощеною процедурою, як і іншим окупантам.

Таким чином громадяни України — мешканці окупованих регіонів, які не набули російського громадянства, як і раніше, позбавлені права купувати та продавати нерухомість.

Раніше ми писали, що жителі Маріуполя, які залишилися без житла в результаті бойових дій, які третій рік чекають обіцяного окупаційною владою нового житла, знову звернулися до Путіна. Потім мешканці захопленого міста вийшли на вулицю та звернулися до глави Кремля Володимира Путіна. За словами маріупольців, їх виселили з будинку, де вже три роки триває ремонт.

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