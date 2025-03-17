Головне за день: Війська РФ почали просуватися на півдні. Ситуація у Торецьку нестабільна

Політика



Вже у вівторок, 18 березня, може відбутися телефонна розмова президента США Дональда Трампа та голови Кремля Володимира Путіна.



Вашингтон має два етапи для завершення війни Росії проти України: спочатку припинення вогню, а потім переговори. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю американському телеканалу CBS News.



США вирішили вийти з Міжнародного центру із притягнення Росії до відповідальності за злочини агресії в Україні, повідомили американському виданню The New York Times джерела.



Бойові дії



Російські загарбники вдарили по прифронтовому Покровську, поранено трьох дітей. Раніше дітей було евакуйовано до безпечнішого населеного пункту, але батьки вирішили повернутися. Вночі окупанти атакували Одеську область, постраждала одна людина, пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин та легковий автомобіль.



У Торецьку Донецької області лінія фронту постійно змінюється, повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов. Він наголосив, що провести статичну лінію неможливо. Аналітики DeepState також повідомляють, що лінія бойового зіткнення в Торецьку постійно змінюється, проте жодного контрнаступу у місті не було.



Міноборони Росії у понеділок оголосило про захоплення села Степове Запорізької області на півдні України, за 40 км від міста Запоріжжя. Взяття населеного пункту поки що не підтверджено візуально, проте про активізацію дій російських військ у цьому районі повідомили ЗСУ, український OSINT-проект DeepState та сторонні спостерігачі. Востаннє у цьому районі російська армія просувалася у травні 2024 року.



Безпілотники атакували паливно-енергетичний комплекс в Астраханській області. На об'єкті сталося загоряння, постраждала одна людина.