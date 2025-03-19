Росія почала виносити вироки українським військовим, взятим у полон в Курській області — за «тероризм»

Суд у Росії ухвалив вирок трьом українським військовослужбовцям, взятим у полон у Курській області РФ. Їх звинувачують у скоєнні «терористичного акту» — так глава Кремля Володимир Путін наказав кваліфікувати дії ЗСУ на території прикордонних областей РФ.



Судили бійців 44-ї окремої механізованої бригади Олександра Ведернікова, Олексія Пінчука та Євгена Хатенка.

За версією слідства, 8 вересня 2024 року вказані військовослужбовці, бувши озброєними, незаконно перетнули кордон Росії. Стверджується, що в селах Любимівка та Снагость Суджанського району Курської області вони «займали приватні будинки, перешкоджали евакуації місцевих жителів і відкривали вогонь по російських військових та цивільному населенню».



Суд призначив Олексію Пінчуку та Євгену Хатенку по 16 років позбавлення волі, Олександру Ведерникову — 17 років. Перші чотири роки засуджених планують утримувати у в'язниці, термін, що залишився, — у колонії суворого режиму.

Володимир Путін заявив, що після його телефонних переговорів із президентом США Дональдом Трампом та перших контактів глав зовнішньополітичних відомств намітився прогрес у російсько-американських відносинах. Глава Кремля також заявив, що українські військовослужбовці, які перебувають у Курській області РФ, можуть розраховувати на збереження життя та гідне звернення, якщо складуть зброю та здадуться в полон.



Раніше Трамп заявив, що «збройний конфлікт необхідно завершити якнайшвидше, а долі [нібито оточених] солдатів мають вирішуватися в дусі гуманності».



15 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що оточення українських військ у Курській області немає, операція триває.