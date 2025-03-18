В окупованому Маріуполі замість дитячого табору будують військовий центр

У Маріуполі окупанти будують військовий центр на місці дитячого табору. Фото: Маріупольська міськрада

У Маріуполі на місці колишнього дитячого табору відпочинку «Орльонок» окупанти створюють центр військової підготовки. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



У липні минулого року російські загарбники знищили табір на Лівобережжі, після чого почали будівництво нового об'єкта. Довгий час вони приховували справжнє призначення будівництва, але тепер стало відомо - там з'явиться центр військової та спортивної підготовки під назвою «Воїни».



Це підтверджує паспорт об'єкта, встановлений на місці зруйнованого табору. Створення такого центру - ще один крок до мілітаризації дітей на окупованих територіях. Загарбники активно залучають школярів до «Юнармії» та «Руху перших», відправляють їх у літні табори, де навчають стрільби.



У школах відбуваються так звані «уроки мужності та безпеки», де дітям нав'язують російську пропаганду.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі на місці знесеного будинку будують житло в іпотеку.