Партизани виявили склад боєприпасів армії РФ на зруйнованому заводі в окупованому Луганську. Де він знаходиться

Завод, де виявили склад БК в окупованому Луганську. Фото: «АТЕШ»

Агент «АТЕШ» виявив імпровізований склад БК російських військ в окупованому Луганську. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».



Росіяни розмістили його на території зруйнованого заводу, по якому раніше вже завдавалися удари.



«Мабуть, командування прийняло рішення зберігати БК саме там, оскільки думає, що в такій руїні ніхто не шукатиме і двічі в одне місце не прилітає. Проте вживаються заходи щодо маскування. Уся зібрана інформація передана Силам оборони України для відповідної реакції. І місцевим жителям рекомендуємо триматися якомога далі від цього об'єкту», – зазначили у «АТЕШ».

Нагадаємо, що партизани влаштували диверсію та спалили автомобіль російських військових з дорогим РЕБ у Донецьку.