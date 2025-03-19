На Донеччині з початку повномасштабної війни загинуло 272 дитини, поранено — 455

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 3722 мирні жителі, серед них 272 дитини. Про це повідомив заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Бойко під час наради щодо посилення заходів обов'язкової евакуації сімей з дітьми та запобігання їх поверненню до небезпечних районів.



«З 24 лютого 2022 року по сьогодні російські військові вбили 3722 цивільних жителів Донецької області, у тому числі 272 дитини. Ще 6791 особа дістала поранення, серед них 455 дітей. Єдиний спосіб зберегти життя та здоров'я людей — продовження евакуації», — наголосив Бойко.



Він додав, що в найбільш небезпечних населених пунктах евакуація сімей з дітьми триватиме у примусовому порядку, оскільки в більшості випадків це єдина можливість захистити їх від обстрілу.

Як повідомлялося, російська армія останнім часом стала активно обстрілювати Костянтинівку та Костянтинівську громади Донеччини. У зв'язку з цим місцеві жителі стали частіше погоджуватися на евакуацію.