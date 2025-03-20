Двоє людей дістали поранень після нічної атаки на Слов'янськ

Внаслідок російської атаки на Слов'янськ у ніч проти 20 березня поранено двох місцевих жителів. Про це у ранковому зведенні повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За повідомленням начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, вибухи у місті почали лунати з 21:00.
«Атакували БПЛА «Герань-2». Чотири — по вулиці Свободи, і два — по вулицв Парковій на ЦНІЛі», — написав сьогодні вранці Лях у Фейсбуці.
Він підтвердив поранення двох людей.
Кореспондент «Новин Донбасу» повідомив, що поранено людей похилого віку, яким 94 і 96 років. Також він зазначив, що в результаті атаки згоріли три автомобілі. Декілька будинків пошкоджено, було влучання у школу та швейну фабрику.
У мережі також з'явились фото та відео наслідків нічного обстрілу Слов'янська.
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