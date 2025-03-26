Росіяни частково зруйнували адмінбудівлю в Краматорському районі під час обстрілу

Росіяни атакували Краматорський район. Фото: ДСНС

Російська армія у вівторок, 25 березня, вдарила по Краматорському району Донецької області. Під удар потрапила адміністративна будівля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Вчора (25 березня) увечері ворог обстріляв село Новопавлівка Краматорського району, частково зруйнувавши адміністративну будівлю», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, спалахнули дерев'яні балки покрівлі. Рятувальники оперативно його ліквідували, не допустивши поширення вогню на всю споруду.





У відомстві закликали мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також виїхати з прифронтового району.



Раніше ми писали, що 26 березня центр Краматорська потрапив під російський обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.