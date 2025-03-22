Прикордонники показали, як знищують російську піхоту на Краматорському напрямі

Прикордонники знищують піхоту на Краматорському напрямку. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники завдали ударів по піхоті загарбників на Краматорському напрямку. Внаслідок атаки ліквідовано кілька десятків російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«Прикордонники підрозділу РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» невпинно знищують окупантів, не даючи їм жодного шансу просунутися до наших позицій», — йдеться у повідомленні.



Зокрема, на Краматорському напрямку було ліквідовано декілька десятків окупантів.



Як зазначається, пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» бригади «Помста» знищують піхоту, озброєння та російську бронетехніку.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці знищили бойову машину піхоти (БМП) та три гармати російських окупантів. Це сталося у Харківській області.